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Sivasspor 2-0 Partizani (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 2-0 mağlup etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:30
Sivasspor 2-0 Partizani (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında Arnavut Ligi ekibi Partizani'yi 2-0 yendi.

Fanatic Tur sahasında oynanan maçta Sivas ekibinin gollerini 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 42. dakikada Mustapha Yatabare attı.

Sivasspor sahaya, Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Kader Keita, Ahmed Musa, Karol Angielski ve Mustapha Yatabare 11'iyle çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Armin Derlek ve Emre Gökay ise yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay, Hidayet Zeybek ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsü yönetti.

Demir Grup Sivasspor, yarın izin yapacak ve çalışmalarına 4 Aralık Pazar günü devam edecek.

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