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N'Jie atağı

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer sessizliğini büyük bir bomba patlatarak bozmaya hazırlanıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
N'Jie atağı
Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer sessizliğini büyük bir bomba patlatarak bozmaya hazırlanıyor. Yiğidolar, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie ile temasa geçti. N'Jie ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlıların, yıldız ismi bir an önce takıma kazandırmak için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi. N'jie; Lyon, Tottenham ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynadı. Yıldız kanat oyuncusu, geçen sezon 22 maçta boy gösterirken, 1 gol, 3 asist yaptı. Kamerun A Milli Takımı'nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 10 kez fileleri sarstı.
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