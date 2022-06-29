Charisis yolda

Ziraat Türkiye Kupası şampiyon Sivasspor, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olmak için transferde kolları sıvadı. Şu ana kadar sağ bek Murat Paluli ve stoper Robin Yalçın'ı kadrosuna katan Yiğidolar, orta sahasını takviye etmek için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Yiğidolar'ın, Atromitos forması giyen 27 yaşındaki Yunan dinamo Charilaos Charisis'le anlaştığı öğrenildi. Tecrübeli orta sahayla önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı bildirildi. Charisis, geçtiğimiz sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 karşılaşmaya çıktı. Bir önceki sezon ise 29 maçta 1 gol katkısı sağladı. Yunan yıldız, daha önce ülkesinde PAOK ve Belçika'da KV Kortrijk ile VV St. Truiden formaları giydi. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Charisis'te pürüz çıkması halinde alternatifini de hazırda tutuyor. Sivas ekibi, Rumen takımı Botosani'yle kontratı biten, her konuda anlaştığı 29 yaşındaki Arnavut orta saha Enriko Papa'yı bekletiyor. Papa, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.