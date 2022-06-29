Haberler Sivasspor Charisis yolda

Charisis yolda

Yiğidolar, orta sahasını Komşu’dan takviye etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin son yılındaki 27 yaşındaki Charilaos Charisis’le imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Charisis yolda

Ziraat Türkiye Kupası şampiyon Sivasspor, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olmak için transferde kolları sıvadı. Şu ana kadar sağ bek Murat Paluli ve stoper Robin Yalçın'ı kadrosuna katan Yiğidolar, orta sahasını takviye etmek için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Yiğidolar'ın, Atromitos forması giyen 27 yaşındaki Yunan dinamo Charilaos Charisis'le anlaştığı öğrenildi. Tecrübeli orta sahayla önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı bildirildi. Charisis, geçtiğimiz sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 karşılaşmaya çıktı. Bir önceki sezon ise 29 maçta 1 gol katkısı sağladı. Yunan yıldız, daha önce ülkesinde PAOK ve Belçika'da KV Kortrijk ile VV St. Truiden formaları giydi. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Charisis'te pürüz çıkması halinde alternatifini de hazırda tutuyor. Sivas ekibi, Rumen takımı Botosani'yle kontratı biten, her konuda anlaştığı 29 yaşındaki Arnavut orta saha Enriko Papa'yı bekletiyor. Papa, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.

DİĞER
Yıllar şarkıcı Bendeniz'i teğet geçti! Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı
Türk sineması öksüz kaldı! Efsana aktör Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata veda etti
Jorge Jesus ikna etti! Gabigol Fenerbahçe'ye
Kartal uçuşa geçti! Weghorst sonrası bir imza daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kamp bugün başlıyor
Papa Sivas yolunda
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
NATO karargahında 4'lü üyelik zirvesi sona erdi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! 07:19
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! 02:58
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! 02:05
Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" 01:44
Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" 01:44
Adem Asil'den altın Adem Asil'den altın 01:31
Daha Eski
Futbolda ilk yenilgi Futbolda ilk yenilgi 01:29
Sultanlar çeyrek finalde Sultanlar çeyrek finalde 01:26
Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip 00:36
F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı 00:36
F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... 00:37
Transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor Transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor 00:37