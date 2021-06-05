Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor’da kaleci Samassa takımdan ayrılıyor!

Son dakika spor haberi: ’da kaleci Samassa takımdan ayrılıyor!

Son dakika spor haberi... ’da sözleşmesi sona eren kaleci ile yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 09:55
Son dakika spor haberi: Sivasspor’da kaleci Samassa takımdan ayrılıyor!

2019-2020 sezonunda 'a transfer olan kaleci , bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör 'ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor'da ve olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11'de görev aldı. Samassa ayrıca 2 bin 72 dakika sahada kaldı.

Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa'nın ülkesinde tatilde olduğu da öğrenildi.

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