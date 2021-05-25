Etoga sürprizi

Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sakatlıgının uzun sürecek olması nedeniyle stoper arayıslarını sürdürüyor. Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay, TFF 1. Lig ekibi, Istanbulspor'da oynayan stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirdi ve Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Istanbulspor'un Altay'la oynadıgı playoff yarı finalini statta izleyen Çalımbay, takımının bu sezonki performansında basrollerde yer alan ve play-off oynamasına büyük katkı saglayan 27 yasındaki savunmacının transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Sarı-siyahlılarla sözlesmesi 2023'te bitecek Etoga'nın kulübü ve kendisiyle görüsmelerin sürdügü ögrenildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 33 maçta 4 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.



TAKIMIN EN HIRÇINI KAPTAN



Sivasspor'un bu sezon en "hırçın" futbolcusu, orta sahada görev alan Hakan Arslan oldu. Yigidolar'ın 32 yasındaki kaptanı, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı ve 5 sarı kartla takımının en hırçın ismi oldu.



AZ BÜTÇEYLE BÜYÜK BAŞARI



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının önceki sezon sampiyonluk mücadelesi verdigine, geçen sezon ise ligi 5. sırada tamamladıgına dikkati çekip, bütçe vurgusu yaptı. Çalımbay, "Sampiyonluga yaklasırsınız ama oraya gidemeyebilirsiniz. Bütçe çok önemli. Az bütçeyle, kısıtlı kadroyla bunları yapabiliyorsak, bana göre en büyük basarı bu. Bakıyorsunuz dört büyüklerden sonra Sivasspor geliyor" dedi.