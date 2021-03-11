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Dönüm maçımız

Süper Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen , evindeki karşılaşmasına dönüm maçı gözüyle bakıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:25 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Dönüm maçımız
Süper Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen , evindeki karşılaşmasına dönüm maçı gözüyle bakıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Herkesin çok büyük sorumluluk alması gerekiyor ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi. Çalımbay ayrıca, G.Saray maçında Gradel'e gösterilen kırmızı kartın çok ağır olduğunu vurguladı.
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