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yenilgiyi unuttu!

Demir Grup , 'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayarak yenilmezliğini sürdürdü. Sahasında ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 11:52
Sivasspor yenilgiyi unuttu!

'de ikinci devreye deplasmanda 'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin 23. haftasında iç sahada ile golsüz berabere kalan temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda 'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde 25. haftayı maç oynamadan (bay) geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 26. haftada sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

Ligin 27. haftasında deplasmanda ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, 28. haftada iç sahada dün ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Ligde oynadığı son 5 maçından 2 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan , 9 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar son 5 maçında rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet ve 12 beraberlik elde eden, 7 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

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