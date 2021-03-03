Rıza Çalımbay: İyi bir lig maçı oldu!

Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Hatayspor'un ligde güzel işler yapan iyi bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hatayspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, güzel bir şekilde, iyi bir lig maçı oldu. İlk yarı oynadığımız oyunun karşılığını alamadık, skora maalesef yansıtamadık. Çok pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızda istediklerimizi yapamadık, bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar gerekli şekilde mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık. Takımımdan çok memnunum, son maçlarımızda iyi mücadele ettik. Hepsinden puanlar ile ayrıldık. Lig uzun bir maraton, iyi bir maçı bitirdik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Şu andaki tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlarla dönmek."