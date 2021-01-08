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'da şok! O isimler iki hafta yok...

ekiplerinden Demir Grup , sakatlığı bulunan futbolcular , ve 'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 09:11
Sivasspor'da şok! O isimler iki hafta yok...

kulüp doktoru , sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan savunma oyuncusu , en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen orta saha oyuncusu 'nın, 2 hafta daha tedavisine devam edilmesi planlanıyor.

Ligin 17. haftasında oynanan maçında sakatlanan golcü oyuncu 'nin yapılan kontrollerinde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Tecrübeli forvetin 2 hafta sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor.

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