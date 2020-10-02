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Qarabağ ile arasında dostluk rüzgarları

'nde temsilcimiz Demir Grup ile temsilcisi Qarabağ aynı grupta yer alacak. Kura çekiminin ardından iki takım hesaplarından dosluk rüzgarı estirdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:33
Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

'nde DG ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.

Kura çekiminin belli olmasının ardından Sivasspor ile Qarabağ FK maç öncesi dostluk mesajları verdi. Qarabağ hesabından, "Sivasspor Kulübü Can Türkiye'ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik" notunu paylaştı.

Qarabağ FK'nın bu mesajına Sivasspor'un cevabı ise; "Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi 'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" oldu.

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