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’a Faslı maestro

Yiğido, ’da ’den ’la el sıkıştı. Faslı orta saha, 2018-19’da 5 gol, 7 asistle ’de şov yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:58 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Sivasspor’a Faslı maestro

orta saha ve hücum bölgesine arayışlarını sürdüren , aradığı ismi 'da buldu. Kırmızıbeyazlıların, İspanya La Liga ekibi 'den 'la prensipte anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1'de 'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli maestro, Fas 'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ MOTTA'YI ALDI
, ekibi Flamengo'dan Paraguaylı ön libero Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki genç orta saha bu sezon kırmızı-siyahlılarda sadece 1 kez oynarken, 2018- 19'da 31 maçta ter döktü.