Yiğido 2 grup halinde çalışıyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Yiğido 2 grup halinde çalışıyor

Yiğido 2 grup halinde çalışıyor

Yiğido 2 grup halinde çalışıyor

Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde tesislerde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde tesislerde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. yönetimindeki antrenmanda ilk grupta yer alan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. İkinci grupta yer alan oyuncular ise akşam çalıştı.
  1. 11.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yiğido 2 grup halinde çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA