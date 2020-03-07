Sivasspor'da şok sakatlık! Galatasaray maçı öncesi Skuletic ve Ziya Erdal'dan kötü haber

DG Sivasspor'un sakatlıklarla başı dertte.

TRT Spor'un haberine göre, daha önce parmağı kırılan ve ameliyat olan Skuletic'in çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattığı öğrenildi.

Ayrıca Skuletic'le birlikte antrenmanda sakatlanan Ziya da 3 hafta sahalardan uzak kalacak.