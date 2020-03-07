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07 Mart 2020, Cumartesi
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'da şok sakatlık! maçı öncesi ve 'dan kötü haber

Sivasspor'da şok sakatlık! Galatasaray maçı öncesi Skuletic ve Ziya Erdal'dan kötü haber

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak - karşılaşması öncesinde yiğidolara kötü haber geldi. Aktarılan bilgilere göre , çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatırken, Ziya, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DG 'un sakatlıklarla başı dertte.

TRT Spor'un haberine göre, daha önce parmağı kırılan ve ameliyat olan 'in çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattığı öğrenildi.

Ayrıca Skuletic'le birlikte antrenmanda sakatlanan Ziya da 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 17:33
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