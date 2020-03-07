Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı kritik maçın kamp kadrosu açıklandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina da bu karşılaşma için Sivas'a gidecek kafilede yer aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekibin bu mücadele öncesi 21 kişilik kafilesi de belli oldu. Taraftarların durumunu en çok merak ettiği isimlerin başında gelen Mario Lemina, kadroda yer buldu.
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
Kadroda yabancı kuralından dolayı Sekidika ve Andone yer almadı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 15:19
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Toplam 3
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
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