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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın Sivas kadrosu açıklandı! İki isim yok

'ın maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

'ın Demir Grup 'la oynayacağı kritik maçın kamp kadrosu açıklandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan da bu karşılaşma için Sivas'a gidecek kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geleceği Demir Grup maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekibin bu mücadele öncesi 21 kişilik kafilesi de belli oldu. Taraftarların durumunu en çok merak ettiği isimlerin başında gelen , kadroda yer buldu.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, Şener Özbayraklı, , Jean Micheal Seri, , , , Younes Belhanda, Martin Linnes, , , Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Kadroda yabancı kuralından dolayı Sekidika ve Andone yer almadı.

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  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 15:19
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