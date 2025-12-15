CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

15 Aralık itibarıyla “Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?” sorusu hem yatırımcıların hem de birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Altın piyasasında yaşanan anlık iniş çıkışlar, gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını da yakından takip edilir hale getiriyor. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının mesajları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte, 15 Aralık anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:54
CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? 15 Aralık altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, piyasadaki anlık değişimlerle birlikte sık sık güncelleniyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları öğrenmek için serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarını karşılaştırıyor. 15 Aralık itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler, yatırım kararları açısından önem taşıyor. İşte 15 Aralık güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile piyasalardaki son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.933,81TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.934,56TL

Canlı altın fiyatları 15 Aralık 2025

14 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,67 (Alış) - 42,72 (Satış)

◼EURO: 50,11 (Alış) - 50,22 (Satış)

◼STERLİN: 56,87 (Alış) - 57,15 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (15 Aralık)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.933,81₺

Gram Altın Satış: 5.934,56₺

Çeyrek Altın Alış: 9.675,00

Çeyrek Altın Satış:9.760,00

Yarım Altın Alış: 19.397,00

Yarım Altın Satış: 19.514,00₺

Tam Altın Alış:38.550,00₺

Tam Altın Satış: 38.879,00₺

Ata Altın Alış: 39.741,00₺

Ata Altın Satış: 39.942,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.415,87₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.655,00₺

Gümüş Alış: 86,02₺

Gümüş Satış: 86,10₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Aralık Pazartesi günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.

