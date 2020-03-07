Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı!

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu olacak. Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda yönetim, Sivas şehrinin soğuğundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ve karşılaşmanın erkene alınmasını talep etmişti. Galatasaray'ın bu isteği TFF tarafından kabul görmedi ve Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

SİVAS SOĞUĞUNA ÖNLEM

Sarı-kırmızılılar Sivasspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak isterken, soğuğa karşı da hazırlık yapıyor. Doktor Yener İnce ısı dengesini koruyacak malzemeleri de Sivas'a götürecek. Futbolcuların performansı soğuk-sıcak dengesizliğinden etkilenmeyecek.