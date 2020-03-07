Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı!

'ın soğuğuna böyle önlem aldı!

Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı!

Üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen 'da şimdiki hedef deplasmanından kayıpsız dönmek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Yiğidolar'ı ezberlerken, şehrinin soğuğuna da bir dizi önlem alındı.

'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta , 'un konuğu olacak. derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda yönetim, şehrinin soğuğundan dolayı 'na başvurmuş ve karşılaşmanın erkene alınmasını talep etmişti. Galatasaray'ın bu isteği tarafından kabul görmedi ve Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

SİVAS SOĞUĞUNA ÖNLEM
Sarı-kırmızılılar Sivasspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak isterken, soğuğa karşı da hazırlık yapıyor. Doktor Yener İnce ısı dengesini koruyacak malzemeleri de Sivas'a götürecek. Futbolcuların performansı soğuk-sıcak dengesizliğinden etkilenmeyecek.

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN