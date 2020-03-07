Galatasaray Sivas'ın soğuğuna böyle önlem aldı!
Üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Galatasaray'da şimdiki hedef Sivasspor deplasmanından kayıpsız dönmek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Yiğidolar'ı ezberlerken, Sivas şehrinin soğuğuna da bir dizi önlem alındı.
Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu olacak. Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda yönetim, Sivas şehrinin soğuğundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ve karşılaşmanın erkene alınmasını talep etmişti. Galatasaray'ın bu isteği TFF tarafından kabul görmedi ve Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.
SİVAS SOĞUĞUNA ÖNLEM
Sarı-kırmızılılar Sivasspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak isterken, soğuğa karşı da hazırlık yapıyor. Doktor Yener İnce ısı dengesini koruyacak malzemeleri de Sivas'a götürecek. Futbolcuların performansı soğuk-sıcak dengesizliğinden etkilenmeyecek.
- 07.03.2020
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Toplam 3
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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