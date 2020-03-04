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04 Mart 2020, Çarşamba
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Yiğidolar hiç boş geçmiyor

Yiğidolar hiç boş geçmiyor

 mücadelesi veren , 24 maçın tamamında fileleri sarstı.

mücadelesi veren , 24 maçın tamamında fileleri sarstı. Her maçta gol atan tek takım konumunda bulunan , aynı zamanda en skorer sezonunu da yaşıyor. 45 gol atan kırmızı-beyazlılar, 2013-14'te 'lu dönemini de geride bıraktı.

  1. 4.3.2020
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