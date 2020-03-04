Yiğidolar hiç boş geçmiyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, 24 maçın tamamında fileleri sarstı. Her maçta gol atan tek takım konumunda bulunan Yiğido, aynı zamanda en skorer sezonunu da yaşıyor. 45 gol atan kırmızı-beyazlılar, 2013-14'te Roberto Carlos'lu dönemini de geride bıraktı.