Yiğidolar hiç boş geçmiyor
Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, 24 maçın tamamında fileleri sarstı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, 24 maçın tamamında fileleri sarstı. Her maçta gol atan tek takım konumunda bulunan Yiğido, aynı zamanda en skorer sezonunu da yaşıyor. 45 gol atan kırmızı-beyazlılar, 2013-14'te Roberto Carlos'lu dönemini de geride bıraktı.
- 4.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
prev next
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Yiğidolar hiç boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.