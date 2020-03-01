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01 Mart 2020, Pazar
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Planlarımız 3 puan üstüne

Planlarımız 3 puan üstüne

Çalımbay, Ankaragücü’nü yenmek istediklerini dile getirdi.

Çalımbay, Ankaragücü'nü yenmek istediklerini dile getirdi. Dün son idmanını G.Birliği Tesisleri'nde gerçekleştiren Yiğidolar taktik antrenmanını yapıp kampa girdi. Başarılı çalıştırıcı, "Tabii bu acılı günlerde sahaya çıkmak kolay değil. 'ya kazanmak için geldik. İnşallah 48 puanla döneceğiz" dedi.
  1. 1.3.2020
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