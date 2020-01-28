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28 Ocak 2020, Salı
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Lider son anda

Lider son anda

Haftanın son maçında Rizespor’u ağırlayan Yiğidolar, Garmash’ın golüne 90+3’te ile karşılık verip yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

'in flaş ekibi 'un bileği bükülmüyor... 19. haftanın kapanış maçında 'u ağırlayan Yiğidolar, 1 puanı 90+3'te ile kurtararak yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı: 1-1. Gökhan'ın kalesinde devleştiği karşılaşmada Sivasspor'un Kone ile bir şutu da direkte patladı. Golsüz biten ilk yarı sonrası , Garmash'ı soktu.

GOLLER KULÜBEDEN
47'de Kone'nin attğı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'da iptal edildi. Garmash 60. dakikada golünü atarak hocasını yanıltmadı. Ligin ilk yarısında yenildiği Rizespor karşısında yine geriye düşen Sivas'ta da Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, 90+3'te beraberlik golünü atıp görevini yaptı. Yiğidolar, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
  1. 28.1.2020
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