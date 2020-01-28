Lider son anda
Haftanın son maçında Rizespor’u ağırlayan Yiğidolar, Garmash’ın golüne 90+3’te Yasin Öztekin ile karşılık verip yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
GOLLER KULÜBEDEN
47'de Kone'nin attğı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'da iptal edildi. Garmash 60. dakikada golünü atarak hocasını yanıltmadı. Ligin ilk yarısında yenildiği Rizespor karşısında yine geriye düşen Sivas'ta Rıza Çalımbay da Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, 90+3'te beraberlik golünü atıp görevini yaptı. Yiğidolar, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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