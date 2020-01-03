Lider Sivasspor'un 10 numarası Mert Hakan, hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyip, şampiyon olacaklarının altını çizdi. Takım olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını vurgulayan Mert Hakan, "İnandık, inandıktan sonra da geldiğimiz noktanın sürpriz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah 2. yarıyı da zirvede bitirip, ipi göğüslemek istiyoruz. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim. Sezon sonu da oturup kulübümle konuşacağım. Burada çok mutluyum" dedi.



HİÇBİR ZAMAN PES ETMESİNLER

Taraftara her zaman ihtiyaçları olduğunu belirten 25 yaşındaki maestro, iç saha maçlarında inanılmaz coşku yaşandığını söyledi. Göztepe maçında taraftarların inanılmaz coşkulu olduğunu vurgulayan Mert Hakan, "Onlar da bizimle bu işe inandılar. İnşallah sahamızda da hep arkamızda olurlar. Hiçbir zaman pes etmesinler. Çünkü biz sahaya pes etmemek üzere çıkıyoruz. Bizi eleştirmeden yapıcı bir şekilde destek olsunlar. İnşallah bu işi başaracağız. Yarım kalan hikayemizi taraftarlarla tamamlayacağız" diye iddialı konuştu.

ÇALIMBAY'LA YENiDEN DOĞDUM

Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu belirten Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans. Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.