Süper Lig’in 16. hafta maçında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Süper Lig lideri Sivasspor, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla Ankara’ya gitti.
BARIŞ YARDIMCI ASKERE GİDECEK
Diğer yandan vatani görevini yapmak için Kars'a gidecek Sivasspor'un futbolcusu Barış Yardımcı için Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından bir gelenek haline gelen 'askerleri havaya atma' ritüeli gerçekleştirildi.
- 20.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Lider Sivasspor Ankara’ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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