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20 Aralık 2019, Cuma
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Lider ’ya gitti

Lider Sivasspor Ankara’ya gitti

’in 16. hafta maçında pazar günü deplasmanda ile deplasmanda karşılaşacak olan Süper Lig lideri , bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla ’ya gitti.

'in lideri DG deplasmanda ile oynayacağı maç için 'ya gitti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor, 22 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

BARIŞ YARDIMCI ASKERE GİDECEK
Diğer yandan vatani görevini yapmak için 'a gidecek Sivasspor'un futbolcusu Barış Yardımcı için Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından bir gelenek haline gelen 'askerleri havaya atma' ritüeli gerçekleştirildi.

  1. 20.12.2019
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