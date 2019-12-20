Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok

'un kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok

Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok

Süper Lig’in 16. haftasında ile mücadele olacak DG ’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, , Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Andrade, , İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, , Mustapha Yatabare."

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan - DG mücadelesi saat 14.00'da başlayacak.

  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN