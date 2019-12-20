Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok
Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.
Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare."
22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00'da başlayacak.
- 20.12.2019
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Ljajic’e tatlı sert
Toplam 1
Yorum
nunuaa ilk 11 de var ise kesin kaybettik maçı çünkü aldığı topu sağa sola vermekten başka bir şey yapmıyor inşalah onun yerinde dıaby oynar
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Yılmaz savaşçı
Toplam 1
Yorum
KARTAL İKİ HAFTADIR AYAKTA UYUYOR , NE GOL ATIYOR NEDE TAKIMA FAYDASI VAR UYUR GEZER GİBİ MALATYA MAÇINDA BOM BOŞ POZİSYONDA KALECİYE NİŞANLADI
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Obradovic'den flaş açıklama! "Bu şekilde imkansız"
Toplam 1
Yorum
ERSİN CİVELEK OBRADOVİC 1 NUMARA KOÇ SORUN OYUNCULARDA BENCE TAKIMDA Kİ RUHSUZ OYUNCULARI DEĞİŞTİRMELİYİZ.
Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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