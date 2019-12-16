Sivassporlu Ziya Erdal 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Sivassporlu 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Sivassporlu Ziya Erdal 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Demir Grup 'un başarılı sol beki , yaklaşık 4 yıl sonra gol atmanın sevincini yaşadı. 'in 15. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin 'yi 3-1 mağlup ettiği maça 'ın kart cezası nedeniyle orta sahada ilk 11'de başlayan Ziya, başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör 'ın farklı bir mevkide görev vermesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Ziya, 'u 2-0 öne geçiren golde Emre Kılınç'a gol pasını veren isim oldu.

Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 90+7. dakikasında ise ağlarını havalandırarak takımının 3. golüne imza attı.

1553 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Lider Sivasspor'un, Fenerbahçe'ye karşı zaferinde önemli katkı sağlayan , 4 yılı aşkın süredir devam eden gol orucunu da bozmuş oldu.

'de son golünü 13 Eylül 2015'te Sivasspor'un deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta atan Ziya, bin 553 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

  1. 16.12.2019
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