Sivassporlu Ziya Erdal 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın farklı bir mevkide görev vermesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Ziya, Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golde Emre Kılınç'a gol pasını veren isim oldu.

Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 90+7. dakikasında ise Fenerbahçe ağlarını havalandırarak takımının 3. golüne imza attı.

1553 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Lider Sivasspor'un, Fenerbahçe'ye karşı zaferinde önemli katkı sağlayan Ziya Erdal, 4 yılı aşkın süredir devam eden gol orucunu da bozmuş oldu.

Süper Lig'de son golünü 13 Eylül 2015'te Sivasspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta atan Ziya, bin 553 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.