''Fenerbahçe maçına hazırız''
Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, “4 büyüklerden hangisi olursa olsun çok zor maçlar oluyor ama biz de ciddi hazırlanıp, galibiyet için oynayacağız” dedi.
Lider Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı F.Bahçe maçına kilitlendi. A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, "Malatya maçı çok zor maçtı. Kontrollü oynayıp, çok güzel bir skor aldık. Fenerahçe tehlikeli bir ekip ama biz de bütün doğruları yapıp, galip gelmek istiyoruz. Yarın (bugün) küçük bir kampa gireceğiz, bütün eksiklikleri tamamlayıp maça hazır olacağız. Fenerbahçe ile oynuyoruz sonuçta, büyüklerden hangisi olursa olsun çok zor maçlar oluyor ama biz de ciddi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz" dedi.
MERT VE CANER YETİŞİYOR
Rıza Çalımbay, takımın son durumu hakkında da bilgi verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Hakan Arslan'ın cezalı olması bizi sıkıntılı duruma düşürdü. Mert Hakan'ın ve Caner'in ise hafif sakatlıkları var, maç saatine yetişeceklerdir" diye camiaya müjde verdi.
HALAYLI İDMAN!
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da keyifler yerinde. Dünkü idman öncesi salonda çalışan Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Kone, salonda müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Futbolcuların bu videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- 14.12.2019
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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