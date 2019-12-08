Silindir Sivas

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un zirveyi bırakmaya hiç niyeti yok. Önüne geleni deviren Yiğidolar, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı. 26. dakikada Goiano'nun sağdan ortasına Hakan Arslan kafayı yapıştırdı: 0-1. 30'da Malatya kendi sahasından çıkarken kaptırdı. Kone'nin ara pasında Mert Hakan fileleri sarstı: 0-2. 37'de Sakıb Aytaç'ın çevirdiği topa Guilherme vurdu: 1-2.

TARİHİN EN İYİSİ

Sivas, ikinci yarıda da istediği oyunu sergiledi. 54'te Kone'nin şutu direkten döndü, boşta kalan topu Emre Kılınç tamamladı: 1-3. Maçın sonlarında Jahovic şık bir vuruşla fileleri sarssa da ofsayt nedeniyle iptal oldu. Sivas; Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa'dan sonra Malatya'yı da devirerek 6'da 6 yaptı. Yiğidolar, sevincini taraftarla yaşadı. Puanını 30'a çıkaran Sivas, tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

HAKAN ARSLAN FENER'E YOK

15 Aralık'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da, Yeni Malatya maçı öncesi Emre Kılınç, Hakan Arslan ve Aaron Appindangoye sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Yiğidolar'da Hakan Arslan, 50. dakikada sarı kart görerek zorlu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

ÜÇ YILDIZDAN 21 GOLE KATKI

Sivasspor'un bu sezon lider olmasında büyük pay sahibi olan üç isim performansıyla göz kamaştırıyor. Devlerle anılan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Hakan Arslan toplam 21 gole katkıda bulundu. Emre 5 gol, 5 asist, Mert 4 gol, 1 asist ve Hakan ise 4 gol, 2 asist yaptı.

ÜÇ FİNALİMİZ VAR

Süper Lig lideri Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, kim daha iyiyse ona formayı verdiğini söyledi. Çalımbay, "Yerli ve yabancı ayırmam; takıma kim faydalıysa, o oynar. Şampiyonluk için konuşmak henüz erken. 3 finalimiz daha var. İlki Fenerbahçe ile olacak" diye konuştu.

BİZ AYRILMAYIZ!

Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç maç sonunda konuştu. Mert, "Sahaya keyif almak için çıkıyoruz, Allah da yardım ediyor. Biz Emre ile ayrılmayız. Aynı binada oturuyoruz, kardeşim gibidir" dedi. Emre ise, "Çalışmanın karşılığını alıyoruz" yorumunu yaptı.