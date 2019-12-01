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01 Aralık 2019, Pazar
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Tartışmasız lider

Tartışmasız lider

Ligin en iyi top oynayan takımı olarak gösterilen Yiğidolar, karşısında 11’de , 17’de Yatabare’nin golleriyle güldü. Zirvedeki yerini sağlama aldı.

Süper Lig'de hem oynadığı güzel futbol hem de aldığı çarpıcı skorlarla adından söz ettiren Demir Grup yüksek formunu sürdürüyor. Geçen hafta 'yi 4 golle yıkan Yiğidolar, ağırladığı 'yı da 2-0 mağlup etti. 11'de Mert Hakan'ın indirdiği topa tek vuruş yaptı ve kaleciyi adeta dondurarak ağları sarstı: 1-0. 17'de Emre Kılınç orta saha sol ayağının dışıyla Goiano'ya mükemmel bir pas attı. Goiano sağdan girdiği ceza sahasında Yatabare'ye "Al da at" dedi: 2-0.

90+3'DE İPTAL OLDU

İkinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Kasımpaşa 55'te Koita ile etkili geldi ama olmadı. 64'te 'in kafası direkten döndü. 70'te Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamadı. 73'te Emre gole yaklaştı. 86'da Erdoğan'ın şutu savunmadan döndü. 90+3'te Yatabare skoru 3-0'a taşıdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi. Sivasspor ligde son 5 maçını da kazanmayı başararak çıkışını sürdürdü.

ÖNEMLİ OLAN SONU GETİRMEK

DG Sivasspor Rıza Çalımbay zorlu koşullar altında buralara kadar gelmenin önemine değinirken, sezon sonunu işaret etti. Çalımbay, "Biz başlarken 9-10 kişi ile başladık. Çok az kişi ile kamp yaptık. Asker arkadaşlar vardı, giden arkadaşlar vardı. O kadar güzel hazırlık dönemi geçirdik ki (!) Önemli olan bu baş arının sonunu getirmek. Takımdan çok memnunum. İnşallah arkası gelir" dedi

1 GOL ATSAYDIK PUAN ALABİLİRDİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Sonucu erken yediğimiz gollere bağlıyorum. İlk golde top kaybı yaptık, ikincisinde yerleşim hatası oldu. 75'e kadar 1 gol bulsaydık puan alabilirdik" diye konuştu.

EVİNDE 19 PUAN

Bu sezon iç sahada 7. lig maçına çıkan Demir Grup Sivasspor, 6. galibiyetini aldı. Evinde tek puan kaybını 1-1'le 'e karşı yaşayan Yiğidolar; (3- 0), (2-1), Ankaragücü (3-1), (2-1) ve 'u (2-0) devirmişti. Sivas içeride 19 puan topladı.

  1. 1.12.2019
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