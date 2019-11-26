Çalımbay’dan Sivas’a mesaj

Kayseri'yi yenip zirvedeki yerini koruyan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu. Usta hoca, "Kulüpte çok güzel bir düzen var. Herkes işini severek yapıyor. Şu an lideriz. Amacımız bunu sonuna kadar götürmek" ifadelerini kullandı.