Çalımbay’dan Sivas’a mesaj
Kayseri'yi yenip zirvedeki yerini koruyan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu.
Kayseri'yi yenip zirvedeki yerini koruyan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu. Usta hoca, "Kulüpte çok güzel bir düzen var. Herkes işini severek yapıyor. Şu an lideriz. Amacımız bunu sonuna kadar götürmek" ifadelerini kullandı.
- 26.11.2019
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