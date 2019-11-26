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26 Kasım 2019, Salı
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Çalımbay’dan ’a mesaj

Çalımbay’dan Sivas’a mesaj

'yi yenip zirvedeki yerini koruyan 'da , A Spor'a konuştu.

'yi yenip zirvedeki yerini koruyan 'da , A Spor'a konuştu. Usta hoca, "Kulüpte çok güzel bir düzen var. Herkes işini severek yapıyor. Şu an lideriz. Amacımız bunu sonuna kadar götürmek" ifadelerini kullandı.

  1. 26.11.2019
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