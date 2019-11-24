Rıza Çalımbay: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı"

Rıza Çalımbay: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı"

Demir Grup Çalımbay, "Futbolcular oyun disiplininden kopmadılar. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" diye konuştu.

'in 12. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İM 'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından DG Çalımbay, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Takım olarak güzel bir form yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyorduk. 'nin bulunduğu konum itibariyle zor bir maçtı. Biz bu maça en zor maç diye baktık. Milli maç arasında tek şey Kayseri maçıydı. Bizi kimse havaya girdi diye düşünmesinler diye uğraştık. Mücadeleden kopmadan oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Maçın içinde çok pozisyon yakaladık. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda bu kadar net pozisyonlar yakalamadık. Yediğimiz gol şok etkisi oldu. Oyun disiplinini biraz daha sağladık. Güzel ve net pozisyonlar yakaladık. Oyuncularım oyun disiplinini bozmadı. İyi bir galibiyet aldık. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var. Oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız lazım. Ligi iyi bitirmek için bunlar yetmez" şeklinde konuştu.

Çalımbay, "Biz eğer başarıya gideceksek taraftar çok önemli. Bu bütün takımlar için çok önemli. Taraftar bana göre birinci adamdır. Onlar ne kadar bizimle coşkulu olurlarsa oyuncuların oyunu bile değişir. Oyuncu arkadaşlarım taraftar için oynamalıyız dediler. Büyük bir etki yaptılar" ifadelerini kullandı.
  1. 24.11.2019
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