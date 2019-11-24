Rıza Çalımbay: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcular oyun disiplininden kopmadılar. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" diye konuştu.
Çalımbay, "Biz eğer başarıya gideceksek taraftar çok önemli. Bu bütün takımlar için çok önemli. Taraftar bana göre birinci adamdır. Onlar ne kadar bizimle coşkulu olurlarsa oyuncuların oyunu bile değişir. Oyuncu arkadaşlarım taraftar için oynamalıyız dediler. Büyük bir etki yaptılar" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Rıza Çalımbay: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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