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22 Kasım 2019, Cuma
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'da mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Demir Grup , 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

  1. 22.11.2019
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