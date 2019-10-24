Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.