Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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