Erdoğan Yeşilyurt: Geçen sene sıkıntılar yaşadım - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Erdoğan Yeşilyurt: Geçen sene sıkıntılar yaşadım

Erdoğan Yeşilyurt: Geçen sene sıkıntılar yaşadım

Demir Grup Sivasspor’da, Ankaragücü maçının hazırlıkları devam ederken, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, "Analizi yaptık. İnşallah geçen maç gibi iyi oynarız ve galibiyet alırız" dedi.

Geçen sezon sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Hocama çok teşekkür ediyorum. Geçen sene sıkıntılar yaşadım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oluyor. böyle bir şey. Bazen iyi zamanınız bazen de kötü zamanınız oluyor. Ben de inşallah daha iyi, daha faydalı olurum. Bu sene ne kadar maç yaparsam o kadar iyi. Goller ve asistlerle hocamın bana olan güvenini yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 02.10.2019
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