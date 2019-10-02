Erdoğan Yeşilyurt: Geçen sene sıkıntılar yaşadım
Demir Grup Sivasspor’da, Ankaragücü maçının hazırlıkları devam ederken, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, "Analizi yaptık. İnşallah geçen maç gibi iyi oynarız ve galibiyet alırız" dedi.
Geçen sezon sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Hocama çok teşekkür ediyorum. Geçen sene sıkıntılar yaşadım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oluyor. Futbol böyle bir şey. Bazen iyi zamanınız bazen de kötü zamanınız oluyor. Ben de inşallah daha iyi, daha faydalı olurum. Bu sene ne kadar maç yaparsam o kadar iyi. Goller ve asistlerle hocamın bana olan güvenini yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 02.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Erdoğan Yeşilyurt: Geçen sene sıkıntılar yaşadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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