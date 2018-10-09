Robinho damga vuracak! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    damga vuracak!

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> damga vuracak!

    ’daki 4-4’lük maçta 2 gol, 1 asistle coşan Brezilyalı yıldız için , “Artık hazır, sezona damga vuracak” dedi.

    'da 3-1 öne geçtiği maçta 4-4'lük skora razı olan 'da Başkan , 'yu övdü. Son 2 haftada 4 gol, 1 asist yapan ve 'da 2 gol, 1 asistle kalitesini gösteren Brezilyalı yıldız için Otyakmaz, "Hem taraftarı motive ediyor, hem de tecrübesiyle de maçı kazandırıyor. Ancak bu yıl yeni yeni farkını hissettirebildi. Artık hazır, sezona damga vuracak" dedi.

    F.BAHÇE BÖYLE GELSİN
    Başkan Otyakmaz, ağırlayacakları F.Bahçe ile ilgili esprili şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözemezler. Biz de bu furyadan payımızı alırız" yorumunu yaptı. Sivas Başkanı, "F.Bahçe ile keşke bu arada oynayıp da puanımızı almış olsaydık. Ama ev sahibi avantajını iyi kullanıp, sakatlarımızın da takıma katılmasıyla F.Bahçe'yi yenebilecek güçte olacağız" diye konuştu.

    YİĞİDO'NUN DIŞ SAHA KABUSU!
    , deplasmanda 6 maçtır galip gelemiyor. Malatya ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında 'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmanın ardından dış sahada 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
    1. 9.10.2018
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