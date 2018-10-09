Robinho damga vuracak!
Malatya’daki 4-4’lük maçta 2 gol, 1 asistle coşan Brezilyalı yıldız için Mecnun Otyakmaz, “Artık hazır, sezona damga vuracak” dedi.
Malatya'da 3-1 öne geçtiği maçta 4-4'lük skora razı olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Robinho'yu övdü. Son 2 haftada 4 gol, 1 asist yapan ve Malatya'da 2 gol, 1 asistle kalitesini gösteren Brezilyalı yıldız için Otyakmaz, "Hem taraftarı motive ediyor, hem de tecrübesiyle de maçı kazandırıyor. Ancak bu yıl yeni yeni farkını hissettirebildi. Artık hazır, sezona damga vuracak" dedi.
F.BAHÇE BÖYLE GELSİN
Başkan Otyakmaz, ağırlayacakları F.Bahçe ile ilgili esprili şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözemezler. Biz de bu furyadan payımızı alırız" yorumunu yaptı. Sivas Başkanı, "F.Bahçe ile keşke bu arada oynayıp da puanımızı almış olsaydık. Ama ev sahibi avantajını iyi kullanıp, sakatlarımızın da takıma katılmasıyla F.Bahçe'yi yenebilecek güçte olacağız" diye konuştu.
YİĞİDO'NUN DIŞ SAHA KABUSU!
Sivasspor, deplasmanda 6 maçtır galip gelemiyor. Malatya ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmanın ardından dış sahada 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
F.BAHÇE BÖYLE GELSİN
Başkan Otyakmaz, ağırlayacakları F.Bahçe ile ilgili esprili şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözemezler. Biz de bu furyadan payımızı alırız" yorumunu yaptı. Sivas Başkanı, "F.Bahçe ile keşke bu arada oynayıp da puanımızı almış olsaydık. Ama ev sahibi avantajını iyi kullanıp, sakatlarımızın da takıma katılmasıyla F.Bahçe'yi yenebilecek güçte olacağız" diye konuştu.
YİĞİDO'NUN DIŞ SAHA KABUSU!
Sivasspor, deplasmanda 6 maçtır galip gelemiyor. Malatya ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmanın ardından dış sahada 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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