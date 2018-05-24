Sivas’ta Seedorf bombası – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sivas’ta Seedorf bombası

    Sivas’ta Seedorf bombası

    Sivas’ın, ’nın yerine G.Saraylı eski futbolcu Emre Çolak’ın oynadığı Deportivo’nun hocası dünyaca ünlü Hollandalı Seedorf’u gündemine aldığı öğrenildi.

    Sivas'ta 'nın ayrılığı sonrası yönetim, hoca arayışlarına başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim Emre Çolak'ın da formasını giydiği, bu sezon La Liga'dan düşen Deportivo'nun Teknik Direktörü Seedorf'u gündemine aldı. İspanyol ekibinin, dünyaca ünlü Hollandalı hocayla yolları ayırması da Yiğido'nun elini güçlendiriyor. Daha önce Ümraniye'den ayrılan ve 'yle anlaşan Bayram Bektaş ve G.Saraylı eski futbolcu Elano'nun gündeme geldiği Sivas'ta Seedorf ismi heyecan yarattı. 42 yaşındaki Seedorf, 2014'te Milan ve 2016'da kulübü Shenzen'i çalıştırdıktan sonra 2018'de Deportivo'ya geldi.
    1. 24.5.2018
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