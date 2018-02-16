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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'dan ALS desteği

    Robinho'dan ALS desteği
    'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız oyuncusu , "ALSiçinacıyıhisset, ALSPepperChallenge" hastagi ile başlatılan kampanyaya destek oldu. F.Bahçe'de oynayan Josef'e meydan okuyan Robinho, acı biberi yiyip vatandaşından aynısını yapmasını istedi. Göztepeli Beto da, yiyerek takım arkadaşı Castro'ya meydan okudu!
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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