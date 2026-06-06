Kamate listede

Samsunspor, İtalyan devi İnter'in U23 takımında forma giyen Fransız futbolcu Issiaka Kamate'yi radarına aldı. Geçtiğimiz sezonu Modena'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, Belçika temsilcisi Westerlo'nun yanı sıra Süper Lig'den başka bir kulüp kadrosuna katmak istiyor. Genç orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Modena formasıyla 37 maçta görev aldı. Kamate, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asist üreterek Serie C'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Westerlo, genç oyuncu için Inter'e satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu. Belçika ekibinin önerisinin Kamate'yi önemli ölçüde ikna ettiği ifade edildi.

BONSERVİS ŞOKU

Samsunspor, transfer çalışmalarını hızlandırarak Polonya'nın Lechia Gdansk takımında forma giyen Slovak forvet Tomas Bobcek'i gündemine aldı. Lechia Gdansk kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için Samsunspor'dan 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bobcek'in Türkiye liginde oynamayı öncelikli hedefi olarak belirlememesinin yanı sıra Polonya temsilcisinin bu yüksek mali beklentisi transfer sürecini çıkmaza soktu.