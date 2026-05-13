Daha güçlü Samsunspor

Süper Lig'i 7. tamamlayan Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon için umut dağıttı. Bilen, "Hocamızın raporuyla, başkanımız liderliğindeki transfer komitemiz, çalışmalara başlayacak. Gidecek ve kalacaklar yine hocamızın raporuna göre belirlenecek. Haziranda yoğun bir çalışmayla ilk kamptan itibaren daha güçlü bir Samsunspor oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.