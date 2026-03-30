Çeyrek asırlık özlem

Samsunspor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, sahasında oynadığı Konyaspor maçlarında uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig ve 1. Lig'de oynadığı son 7 iç saha maçında rakibini mağlup edemedi.

Samsunspor, Konyaspor karşısında evindeki son lig galibiyetini 25 sene önce 1991 yılında 2-1'lik skorla elde etti. Karadeniz ekibi, bu tarihten sonra ligde oynanan karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. 7 maçlık süreçte Samsunspor, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beraberliklerin dördü 1-1'lik skorla sonuçlanırken, bir mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

Konya, Samsun deplasmanından aldığı iki galibiyeti ise 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elde etti. Samsunspor, iç sahadaki kötü seriye rağmen 2005 yılında Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı maçta Konyaspor'u 5-3 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlıların, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki resmi maçlardaki son galibiyeti olarak tarihe geçti.