Avrupa aşkına

28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Avrupa hedefleri için umut dağıttı. Alman teknik adam, "Avrupa için Türkiye Kupası'nı kazanmamız gerekiyor. Sadece kupa değil, ligdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kupada Galatasaray gibi takımlar favori gösterilebilir ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Avrupa'ya gidebilmek için önümüzde üç maç var ve hedefimiz bu. 7. ya da 6. bitirmek başarısızlık değil. Galatasaray'ın hocası olsaydım ve şampiyon olamasaydım belki kendimi başarısız sayabilirdim. Ama bu takımın zamana ihtiyacı var. Uzun vadeli planları hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.