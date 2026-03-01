CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 19:48
Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Samsunspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Borevkovic, Tomasson, Mendes, Celil, Yalçın, Elayis, Assoumou, Mouandilmadji

Gaziantep FK: Mustafa, Camara, Mujakic, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Tayyip, Sangare, Ogün, Rodrigues

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney öldü Trump duyurdu: İranlı liderlerle görüşeceğim
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması!
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU evinde 3 puanı kaptı! ManU evinde 3 puanı kaptı! 19:16
F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! 18:59
Roma-Juventus maçı detayları Roma-Juventus maçı detayları 18:30
Bandırmaspor Ümraniye'de kazandı! Bandırmaspor Ümraniye'de kazandı! 18:06
Torino-Lazio maçı detayları Torino-Lazio maçı detayları 18:04
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:49
Daha Eski
Real Betis-Sevilla maçı ne zaman? Real Betis-Sevilla maçı ne zaman? 17:37
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:24
Milan 3 puanı 90'da aldı! Milan 3 puanı 90'da aldı! 16:24
Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı 16:11
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var 16:09
G.Saray'ın kupa mesaisi başladı G.Saray'ın kupa mesaisi başladı 15:39