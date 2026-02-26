CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Son 16 aşkına

Makedon ekibi karşısında bir zafer daha hedefleyen kırmızı-şimşeklerimiz, Konferans Ligi’nde son 16 turuna çok yakın. 20.45’teki tarihi maç, TRT 1’de

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Samsunsporumuz, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak tarihi karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Kırmızı-şimşeklerimiz, ilk maçta deplasmanda Mouandilmadji'nin golüyle 1-0 yendiğimiz rakibimiz karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

SHAKHTAR-R.VALLECANO

Samsunsporumuz, Avrupa'da bu sezonki 10. randevusu öncesinde, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos'a elendikten sonra Konferans Ligi'ne geçen Samsunsporumuz, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. tamamladı. Shkendija'yı elersek, son 16 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna'dan Shakhtar veya İspanya'dan Rayo Vallecano'yla eşleşeceğiz.

ŞİMŞEKLERDE 8 EKSİK VAR

Temsilcimizde sakat Bedirhan Çetin, Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Coulibaly ile listede yer almayan Diabate, Yalçın Kayan ve Tavşan da yok.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Mendes, Mouandilmadji, Assoumou

Shkendija: Gay, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramazani, Alhassan, Spahiu, Zejnullai, Tamba, İbrahimi

