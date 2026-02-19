Haydi Samsun

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak. Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Temsilcimiz, avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor. Kırmızı- beyazlılarda Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa forma giyemeyecek.

FİNK SİFTAH YAPACAK

Kırmızı beyazlılarda Thomas Reis'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Temsilcimiz, 19. kez Avrupa sahnesine çıkacak. Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

TUR ATLAYACAĞIZ

SAMSUNSPOR, Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Teknik Direktörümüz Fink ile yeni bir sayfa açacağız. Shkendija karşısında rövanş için avantajlı sonuç elde etmek istiyoruz. Sonrasında sahamızda oynayacağız karşılaşma ile üst tura adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.

İŞTE SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Spahiu, Ramazani, Al Hassan, Mazari, Zejnullai, İbrahimi

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makombuo, Ntcham, Celil, Holse, Mouandilmadji, Assoumou