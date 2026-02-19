CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Haydi Samsun

Haydi Samsun

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak. Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Temsilcimiz, avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor. Kırmızı- beyazlılarda Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa forma giyemeyecek.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Haydi Samsun

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak. Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Temsilcimiz, avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor. Kırmızı- beyazlılarda Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa forma giyemeyecek.

FİNK SİFTAH YAPACAK

Kırmızı beyazlılarda Thomas Reis'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Temsilcimiz, 19. kez Avrupa sahnesine çıkacak. Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

TUR ATLAYACAĞIZ

SAMSUNSPOR, Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Teknik Direktörümüz Fink ile yeni bir sayfa açacağız. Shkendija karşısında rövanş için avantajlı sonuç elde etmek istiyoruz. Sonrasında sahamızda oynayacağız karşılaşma ile üst tura adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.

İŞTE SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Spahiu, Ramazani, Al Hassan, Mazari, Zejnullai, İbrahimi

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makombuo, Ntcham, Celil, Holse, Mouandilmadji, Assoumou

Barış Alper için flaş haber! Juventus...
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 01:19
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 01:19
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 01:19
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 01:19
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 01:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 01:19
Daha Eski
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 01:18
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 01:18
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 01:18
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 01:18
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 01:18
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 01:19