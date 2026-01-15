Yüksel Yıldırım'dan Samsunsporlu taraftarlara çağrı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı-beyazlı takımın taraftarına seslendi. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Taraftarlarımızdan ricam; kırgınlıkları stadın kapısında bırakın. Biz içeride, siz dışarıda değil; hep beraber omuz omuza olalım. Biz nasıl önceleri güçlü bir aile idiysek şimdi de tekrar çok daha güçlü bir aile olduğumuzda önümüzde hiç kimseler duramaz. Bu şehri ve bu şanlı armayı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz" diye konuştu.

'ATATÜRKLÜ ARMANIN AĞIRLIĞIYLA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Taraftarların ligin ikinci yarısında da tribünleri doldurarak takımlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulunan Yıldırım, "Büyük Samsunspor Taraftarı; biliyorum, bazen kırıldınız, bazen yoruldunuz. İnanın, sizin o tribündeki bir anlık üzüntünüz benim yüreğimde fırtınalar koparıyor. Ben de sizinle aynı duyguları paylaşıyor, bu arma için aynı uykusuz geceleri geçiriyorum. Yeri geliyor bir taraftar gibi dertleniyor, sizinle aynı hayal kırıklığını iliklerime kadar hissediyorum. Çünkü bu sevda benim için de sadece bir görev değil, bir hayat biçimi. Şimdi bu duygusallığı güce dönüştürme vakti. Kupa maçındaki galibiyet bizler için büyük bir moral oldu. Şimdi de ikinci yarıya tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıyoruz. Göğsümüzdeki o Atatürklü armanın ağırlığı ve sorumluluğu omuzlarımızda, gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

