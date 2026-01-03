Silas ve Salih bitiyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor, Stuttgart'tan Silas Katompa Mvumpa için yeniden harekete geçti. Kırmızı-beyazlı yönetim, oyuncu tarafıyla tekrar temas kurarken, transferin gerçekleşmesi için Stuttgart ile sözleşmesinin feshedilmesinin beklendiği belirtiliyor. Demokratik Kongo Milli Takımı oyuncusu Silas'ın kontratı 30 Haziran 2026'da bitiyor.

Öte yandan Samsunspor, Adana Demirspor'un kaptanı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı da gündemine aldı. Bu sezon 1. Lig'de 13 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Salih'in sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için kırmızı-beyazlılar, uygun bir bonservis bedeliyle ya da sezon sonunda bedelsiz transfer seçeneklerini değerlendiriyor.