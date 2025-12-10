CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Konferans Ligi'nde AEK'yı konuk edecek!

Samsunspor Konferans Ligi'nde AEK'yı konuk edecek!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında 11 Aralık’ta sahasında AEK ile karşılaşacak. Namağlup liderliğini sürdürmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlı ekipte Ntcham, Coulibaly ve Satka forma şansı bekliyor. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 11:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Konferans Ligi'nde AEK'yı konuk edecek!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık'ta sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.

Sakatlıkları geçen Ntcham, Coulibaly ve Satka forma şansı bekleyecek

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.

Tedesco konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'de ayrılık kararı!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! Galatasaray ilk 24'ü tehlikeye attı...
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yüzmede Gençler İl Şampiyonası! Yüzmede Gençler İl Şampiyonası! 11:34
Korkmaz kardeşlerden başarı! Korkmaz kardeşlerden başarı! 11:26
F.Bahçe'de ayrılık kararı! F.Bahçe'de ayrılık kararı! 11:21
Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! 11:18
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 11:13
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları 11:04
Daha Eski
Başkandan haltercilere tebrik! Başkandan haltercilere tebrik! 10:50
F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... 10:45
Athletic Bilbao-PSG maçı detayları Athletic Bilbao-PSG maçı detayları 10:43
Naim Süleymanoğlu anı evi! Naim Süleymanoğlu anı evi! 10:40
F.Bahçe'de kırılma gecesi! F.Bahçe'de kırılma gecesi! 10:36
Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! 10:30