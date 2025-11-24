CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor!

Samsunspor Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor!

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Breidablik Kopavogur maçı hazırlıklarına başladı; antrenman koşu, pas çalışması ve 4’e 4 maçla tamamlandı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 14:13
Samsunspor Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor!

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC mücadelesinin hazırlıklarına sabah saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan 4'e 4 maç ile tamamlandı.

Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

