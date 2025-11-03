CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsun şov

Samsun şov

Samsunspor, Musaba, Ndiaye ve Adil’in kendi kalesine attığı gollerle Konyaspor’u 3-1 yendi. Toplamda 9, ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlılar, kulüp rekorunu da kırdı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Samsun şov

Süper Lig'de Samsunspor kasırgası dinmiyor. Ülkemizi Konferans Ligi'nde de 2'de 2'yle başarıyla temsil eden kırmızı-şimşekler, Konyaspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Samsun ekibi, 5'te Musaba ve 12'de Ndiaye'nin golleriyle henüz ilk 12 dakikada 2-0 öne geçti. 38'de yaşanan müthiş karambolde, Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Okan, topu kurtardı. Okan'dan seken topta araya giren Umut'un dokunuşunda da Okan tekrar topu çeldi ve mutlak golü önleyip ilk yarı skorunu belirledi: 0-2.

DEPLASMANDA 2'DE 2 YAPTI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Samsunspor, 56'da farkı üçe çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın kaleye gönderdiği topa, Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren top filelerle buluştu: 0-3. 58'de Anadolu Kartalı umutlandı. Andzouana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, farkı ikiye indirdi: 1-3. 67'de Andzouana'nın füzesi, direkten oyun alanına döndü. Kalan sürede skor avantajını koruyan şimşekler, deplasmanda üst üste 2. kez kazanırken, Konyaspor ise evinde 3'te sıfır çekti.

