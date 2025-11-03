Samsun şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Samsunspor kasırgası dinmiyor. Ülkemizi Konferans Ligi'nde de 2'de 2'yle başarıyla temsil eden kırmızı-şimşekler, Konyaspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Samsun ekibi, 5'te Musaba ve 12'de Ndiaye'nin golleriyle henüz ilk 12 dakikada 2-0 öne geçti. 38'de yaşanan müthiş karambolde, Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Okan, topu kurtardı. Okan'dan seken topta araya giren Umut'un dokunuşunda da Okan tekrar topu çeldi ve mutlak golü önleyip ilk yarı skorunu belirledi: 0-2.

DEPLASMANDA 2'DE 2 YAPTI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Samsunspor, 56'da farkı üçe çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın kaleye gönderdiği topa, Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren top filelerle buluştu: 0-3. 58'de Anadolu Kartalı umutlandı. Andzouana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, farkı ikiye indirdi: 1-3. 67'de Andzouana'nın füzesi, direkten oyun alanına döndü. Kalan sürede skor avantajını koruyan şimşekler, deplasmanda üst üste 2. kez kazanırken, Konyaspor ise evinde 3'te sıfır çekti.