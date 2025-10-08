CANLI SKOR ANA SAYFA
Öne geçince Şimşek

Öne geçince Şimşek

Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran Samsunspor, öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumasıyla dikkati çekti. Kırmızı-şimşekler, Avrupa’da L.Varşova maçı dahil galip duruma geçtiği 4 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Öne geçince Şimşek

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 2025-26'da öne geçtiği maçlarda gösterdiği iyi sonuçlarla dikkati çekti. Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran kırmızı-beyazlılar, bu sezon skor avantajını elde ettiği 4'ü Süper Lig, 1'I Konferans Ligi olmak üzere 5 karşılaşmada, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada toplam 5 kez puan kaybeden Samsunspor, öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Galibiyetle sonuçlanan 3 maçın tamamında ilk golü atan kırmızı- şimşekler, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

MİLLİ ARA SONRASINDA TAM KADRO

Karagümrük karşısında ise sahasında 1-0 geriden gelip 3-2 kazanan Karadeniz temsilcisi, tek puan kaybını ise Gaziantep FK deplasmanında yaşandı. Thomas Reis'in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği hakem hatalarının damga vurduğu bu maçta, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Samsunspor, beraberliği bozamadığı veya geriye düştüğü 4 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu'ndan sakatlığı, Cherif Ndiaye'den de kart cezası nedeniyle faydalanamayan şimşekler, eksiklerinin takıma katılmasıyla milli ara sonrasında Kayseri deplasmanına tam kadro çıkacak.

