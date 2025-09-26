Samsunspor'un hedefi Avrupa'da başarı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde iyi performans göstermek istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 11:55
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde iyi performans göstermek istediklerini söyledi. Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Konferans Ligi'nde 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Legia Varşova maçı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Konferans Ligi'nin çok önemli olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'i her şeyden daha değerli bulduklarına işaret eden Reis, "Geçen sezon bu noktaya gelebilmek için çok iyi performans sergiledik. Buraya geldikten sonra da takım olarak Avrupa'da güzel işler yapmak, iyi performans göstermek istiyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da 42 milyon avronun üzerinde transfer bütçesi ayırdı. Bu rakam bizim bütçemizin oldukça üzerinde. Buna rağmen yaptığımız transferlerle çok iyi mantalite ve güçlü bir felsefe ortaya koymak istiyoruz. Bu felsefeyi oyunumuza ve sahaya yansıtmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Reis, Konferans Ligi'nin grup aşamasında ilk olarak Legia Varşova karşısına çıkacaklarını hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta içi grup aşamasında ilk maçımıza çıkacağız. Rakibimiz Legia Varşova, sahasında oynadığı maçta inanılmaz atmosfer yaşadı. Stadyum tamamen doluydu, taraftarın coşkulu desteğiyle havai fişekler eşliğinde çok farklı bir ortam oluştu. Orada oynamak kesinlikle kolay olmayacak, çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ben de bu maçı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Süper Lig ve Konferans Ligi konusundaki açıklamalarının yanlış anlaşılmamasını isteyen Reis, "Hangi kulvarda olursa olsun, oynadığımız her karşılaşmayı kazanmak için mücadele ediyorum. Her zaman adım adım, maç maç ilerlememiz gerektiğini söylüyorum. Bunu geçen sezon da defalarca dile getirmiştim." şeklinde konuştu.

