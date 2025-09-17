CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor 0-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor 0-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Çekişmeli maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 22:06
Samsunspor 0-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maç 0-0'lık eşitlikle son buldu.

Bu sonuçla Samsunspor 8 puanla 8. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

MAÇIN DETAYLARI:

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 70 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 70 Makoumbou), Ntcham, Holse, Musaba (Dk. 88 Tahsin Bülbül), Mouandilmadji

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 77 Cafu), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 90+3 Espinoza), Ounes, Fall (Dk. 77 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 48 Ntcham, Dk. 65 Musaba, Dk. 74 Makoumbou, Dk. 90+2 Tahsin Bülbül (Samsunspor), Dk. 29 Ben Ounes, Dk. 74 Ali Yavuz Kol, Dk. 80 Cafu (Kasımpaşa)

