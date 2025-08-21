Panathinaikos 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oldu. Atina'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devre tempolu geçti. Samsunspor 51. dakikada Logi Tomasson'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Panathinaikos kısa sürede karşılık verdi. 66. dakikada Giorgos Kyriakopoulos skora denge getirdi, 74. dakikada Erik Palmer-Brown ise Yunan ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Eşleşmenin ikinci maçı 28 Ağustos Perşembe günü Samsun'da oynanacak ve temsilcimiz tur için taraftarı önünde sahaya çıkacak.